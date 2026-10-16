Elazığ'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Elazığ Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı