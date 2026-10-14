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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yağış sonrası 15 metrelik çukur oluştu

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yağış sonrası 15 metrelik çukur oluştu
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Kovancılar İsmetpaşa Mahallesi'nde dün gece yağışların ardından yaklaşık 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Zabıta ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, durum AFAD'a bildirildi; göçüğün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yağışlardan sonra yaklaşık 15 metre derinliğinde çukur oluştu. İtfaiye ve zabıta ekipleri çukur etrafında önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağışların ardından Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün gece yaklaşık 15 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Çukuru gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çukurun etrafında ve üzerinde güvenlik önlemi alarak durum AFAD'a bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde, yaklaşık 15 metrelik göçüğün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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