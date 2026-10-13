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Elazığ Karakoçan'da otomobil şarampole yuvarlandı, sıkışan 3 yaralı kurtarıldı

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Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Araçta sıkışan 3 kişi yaralandı, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında3 kişi yaralanırken, araçtan sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetiminde 34 LB 3260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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