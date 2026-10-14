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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını 27 Ekim'de Elazığ'da oynayacak

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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını 27 Ekim'de Elazığ'da oynayacak
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu kapsamda Erciyes 38 FK, 27 Ekim Salı günü saat 15.00'da Elazığ Atatürk Stadı'nda Seza Çimento Elazığspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Kahta 02spor'u yenerek tur atlayan ve ardından Seza Çimento Elazığspor ile eşleşen Erciyes 38 FK'nın üçüncü turda oynayacağı maçın programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Kahta 02spor'u yenerek tur atlayan ve ardından Seza Çimento Elazığspor ile eşleyen Erciyes 38 FK, 3. Tur maçında 27 Ekim Salı günü sahaya çıkacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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