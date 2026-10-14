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Elazığ İl Özel İdaresi, Yurtbaşı ve Yazıkonak'ta sel çalışmalarını sürdürüyor

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Elazığ İl Özel İdaresi, Yurtbaşı ve Yazıkonak'ta sel çalışmalarını sürdürüyor
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Elazığ'da geçtiğimiz gün yaşanan sel ve su taşkınlarının hasarları için İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışıyor. Ekipler, Yurtbaşı ve Yazıkonak beldeleri, Kıraç köyü Kışla mezrası ve çevre köylerde yol ve dere yataklarındaki bozulmalara iş makineleriyle müdahale ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'da geçtiğimiz gün meydana gelen su taşkınları ve selin ardından bölgede oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, selden etkilenen Yurtbaşı ve Yazıkonak beldeleri, Kıraç köyü Kışla mezrası ve çevre köylerde sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Sel sularının ardından yol güzergahlarında ve dere yataklarında meydana gelen bozulmalara iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla bölgede yoğun mesai harcıyor.

Tahribatın giderilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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