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Elazığ'da Malatya Caddesi'nde pick-up ile motosiklet çarpıştı, motosikletli yaralandı

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Elazığ'da Malatya Caddesi'nde pick-up ile motosiklet çarpıştı, motosikletli yaralandı
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Elazığ'da Malatya Caddesi üzerinde pick-up ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da pick-up ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen pick-up ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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