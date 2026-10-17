Elazığ'da Malatya Caddesi'nde pick-up ile motosiklet çarpıştı, motosikletli yaralandı

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Elazığ'da pick-up ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen pick-up ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı