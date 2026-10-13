İstanbul, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırklareli 13 Ekim Salı bugün okul yok mu?

13 Ekim Salı bugün okullar tatil mi sorusu, sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Büyükşehirlerden Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan öğrenciler ve veliler, kendi illerinde eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmek için valiliklerin resmi duyurularını takip ediyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil, valiliklerden tatil kararı geldi mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

İSTANBUL, İZMİR, ERZURUM, GAZİANTEP VE DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 EKİM SALI BUGÜN OKUL YOK MU?

İstanbul, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Kırklareli'de bugün okul yok mu? Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak yağışlar, öğrencileri ve velileri güne okulların açık olup olmadığını araştırarak başlattı. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı bulunan bölgelerde gözler valiliklerden gelecek olası açıklamalara çevrildi. İşte 13 Ekim Salı günü okulların durumu ve illere göre hava durumu...

13 EKİM SALI BUGÜN OKUL YOK MU?

İstanbul, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Kırklareli valiliklerinden 13 Ekim Salı günü için henüz yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle resmi bir karar duyurulmadığı sürece söz konusu illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal ders saatlerinde sürüyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Hava durumu tahminlerine göre bugün Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da, ayrıca Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak'ta yağışın kuvvetli olması öngörülüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da ise hava çok bulutlu geçecek.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Okul tatili merak edilen illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

• İstanbul: Gök gürültülü sağanak, gündüz 22°C, gece 15°C

• İzmir: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 15°C

• Denizli: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 14°C

• Diyarbakır: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 13°C

• Elazığ: Gök gürültülü sağanak, gündüz 21°C, gece 11°C

• Erzurum: Gök gürültülü sağanak, gündüz 16°C, gece 3°C

• Erzincan: Gök gürültülü sağanak, gündüz 20°C, gece 10°C

• Eskişehir: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 10°C

• Gaziantep: Gök gürültülü sağanak, gündüz 22°C, gece 13°C

• Hatay: Gök gürültülü sağanak, gündüz 26°C, gece 17°C

• Kayseri: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 10°C

• Kırklareli: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 19°C, gece 14°C

KIRKLARELİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Okul tatili sorgulanan iller arasında yağışın en etkili olması beklenen yer Kırklareli. Kuvvetli sağanak; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Kentte yaşayan vatandaşların, özellikle okul saatlerine denk gelen sabah ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

ERZURUM'DA GECE SICAKLIĞI 3 DERECEYE DÜŞÜYOR

Doğu Anadolu'da ise yağışla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş dikkat çekiyor. Erzurum'da gündüz 16 derece olması beklenen hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. Özellikle sabah erken saatlerde okula giden öğrencilerin kalın giyinmesi önem taşıyor.

TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, valilikler tarafından meteorolojik veriler ve sahadaki durum değerlendirilerek alınıyor. Bu kararlar il genelini kapsayabileceği gibi yalnızca belirli ilçeler, kırsal bölgeler ya da taşımalı eğitim için de uygulanabiliyor. Tatil duyuruları bazen gece geç saatlerde, bazen de sabahın erken saatlerinde yapılabiliyor.

RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN

Okulların tatil olup olmadığına dair en doğru bilgi, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru kanallarından paylaşılıyor. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerekiyor. Valiliklerden yeni bir tatil açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.