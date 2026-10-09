Haberler

Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi oyun oynarken durup Türk bayrağını öpüp alnına koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi oyun oynarken durup Türk bayrağını öpüp alnına koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'daki Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi, arkadaşlarıyla koridorda oyun oynarken durup asılı Türk bayrağını öptü ve alnına koydu. O anlar kameralara yansırken minik öğrencinin bayrak sevgisi dikkat çekti.

Elazığ'da bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda durup asılı olan Türk bayrağını öperek alnına koydu. Ardından oyununa devam eden minik öğrenci kameralara yansıdı.

Elazığ'daki Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla koridorda oyun oynamaya başladı. Miran koştuğu sırada koridorda dönerken son anda asılı olan bayrağın yanında durabildi. Minik öğrenci, ardından bayrağı tutarak öpüp alnına koydu. Bayrağı öptükten sonra oyununa kaldığı yerden devam eden küçük çocuğun o hareketi görenlerin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntüler, minik öğrencinin Türk bayrağına yönelik sevgisini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı

Kayıtsız kalamadı! Cenazede dikkat çeken Sedat Peker detayı

Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Dünyanın gözü burada! Türkiye'nin müttefiki zafer ilan etti
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Kayınçosundan yediği kazık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay
DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

MHP Lideri Bahçeli ile DEM Parti heyeti görüştü
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu