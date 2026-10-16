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Elazığ'da Medikal Hospital'ın hisselerini iş insanı Cuma Yiğit devraldı

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Elazığ'da Medikal Hospital'ın hisselerini iş insanı Cuma Yiğit devraldı
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Elazığ'da sorunlarla gündeme gelen Medikal Hospital Hastanesi'nin hisselerini, Diyarbakırlı iş insanı Cuma Yiğit'in devraldığı öğrenildi. Satışla yönetim değişikliğinin önü açılırken, yaklaşık 480 personelin çalıştığı hastanede belirsizlik ve tedirginlik yaşanmıştı.

Elazığ ’da sağlık sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan Medikal Hospital Hastanesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir yaşanan sorunlar ve kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle gündeme gelen hastanede satış işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte yönetim değişikliğinin önü açıldı.

HASTANE EL DEĞİŞTİRDİ

Hastanenin ilk kurucularından merhum Hacı Hasan İdilkurt’un eski ortağı olan Diyarbakırlı iş insanı Cuma Yiğit’in, Medikal Hospital Hastanesi’nin hisselerini devraldığı öğrenildi. Gerçekleşen satışın ardından hastanenin önümüzdeki günlerde yeni sahibi ve yeni yönetimiyle hizmet vermesi bekleniyor.

480 ÇALIŞAN TEDİRGİN BİR SÜREÇTEN GEÇTİ

Yaklaşık 480 personelin görev yaptığı hastanede, son dönemde yaşanan gelişmeler çalışanlar arasında belirsizlik ve tedirginliğe neden olmuştu.

HASTANE KAN KAYBEDİYORDU

Medikal Hospital Hastanesi, son dönemde yaşanan gelişmeler ve vatandaşların tepkileri nedeniyle zor bir süreçten geçiyordu. Ali Şekerlisoy’un içinde bulunduğu hukuki sürecin yanı sıra kamuoyunda oluşan tepkilerin de hastanenin itibarını etkilediği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

HASTANE YENİDEN AYAĞA KALDIRILABİLECEK Mİ?

Elazığ’da yüzlerce çalışanın ekmeğini kazandığı, çok sayıda vatandaşın sağlık hizmeti aldığı hastanede şimdi en önemli soru şu: Yeni yönetim, Medical Hospital’ı yeniden ayağa kaldırabilecek mi?

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
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