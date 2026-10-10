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Elazığ'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

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Elazığ'da tefecilik suçuna yönelik 8 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELAZIĞ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Ekonomik durumu kötü olan kişilere yüksek faizle borç para verdikleri, çek kırdıkları ve borç karşılığında mal varlıklarına tedbir koydurdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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