Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da bulutların içinde şimşekler çaktı

Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da bulutların içinde şimşekler çaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da bulut kümesinin içinde peş peşe çakan şimşekler dikkat çekti. Gökyüzünü zaman zaman aydınlatan doğal olay, vatandaşların ilgisini çekerken cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, vatandaşların dikkatini çekti. Bulutların arasında peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir hareketlilik oluşturdu.
Özellikle bulut kümesinin içerisinde meydana gelen şimşekler, gökyüzünü zaman zaman aydınlatırken ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Doğal olayın dikkat çeken anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı