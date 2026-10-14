Elazığ'da bina çatısında önlem almadan gezen adamın tehlikeli anları kameraya yansıdı

Elazığ'da bina çatısında önlem almadan gezen adamın tehlikeli anları kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bir binanın çatısına çıkan adamın tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki binada önlem almadan gezen ve kiremitleri kontrol eden adam cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir binanın çatısına çıkan adamın tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs çatıda hiçbir önlem almadan gezindi ve kiremitleri kontrol etti. Canını hiçe sayan adamın hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı