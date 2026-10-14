Elazığ'da bina çatısında önlem almadan gezen adamın tehlikeli anları kameraya yansıdı

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Elazığ'da bir binanın çatısına çıkan adamın tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs çatıda hiçbir önlem almadan gezindi ve kiremitleri kontrol etti. Canını hiçe sayan adamın hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı