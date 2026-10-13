Haberler

Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaşanan sağanakta o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ormanda kaybolun kişi, termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldı

Ormanda kayboldu, böyle bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki

Kanlı havalimanı saldırısına Kabine sonrası Erdoğan'dan sert tepki
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesine dikkat

Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!
Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi

Para var huzur var dedirten kare: Yıldız oyuncu lüks aracıyla yolda
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat

Genç yıldız ayağının tozuyla paylaştı: Türk bayraklı İstanbul pozu