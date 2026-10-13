Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaşanan sağanakta o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı