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Elazığ Yurtbaşı'nda selden etkilenen işletmelerde hasar tespiti yapıldı

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Elazığ Yurtbaşı'nda selden etkilenen işletmelerde hasar tespiti yapıldı
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Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yurtbaşı beldesinde sel meydana geldi ve bazı işletmelerde su taşkınları yaşandı. Selden zarar gören işletmelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması yaptı.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan dolayı oluşan selden etkilenen işletmelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağıştan dolayı Yurtbaşı beldesinde sel yaşandı. Yaşanan selin ardından bazı işletmelerde su taşkınları yaşandı. Tarım işletmelerde yaşanan hasarların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahaya inerek hasar tespit çalışmaları yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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