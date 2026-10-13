YÖKAK ve Fırat Üniversitesi Elazığ'da değerlendirici derinleşme eğitimi başlattı

Elazığ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Değerlendirici Derinleşme Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı.

YÖKAK ve Fırat Üniversitesi paydaşlığında organize edilen "Değerlendirici Derinleşme Eğitimi", İpekyolu Uluslararası Çocuk Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde yoğun bir katılımla başladı. Yükseköğretimde kalite standartlarının yükseltilmesini hedefleyen eğitim programı, açılış konuşmalarının ardından başlayan interaktif oturumlarla devam etti. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurumsal kalitenin ve akreditasyon süreçlerini vurguladı. İpekyolu yerleşkesinde gün boyu sürecek çalışmalarda katılımcılar, kurumsal değerlendirme becerilerini artırmaya yönelik interaktif etkinliklere dahil olacak.

Yükseköğretimdeki kurumsal çeşitliliğe ve kalite güvence sistemlerinin gerekliliğine dikkat çeken YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak "2001 yılında 75 olan üniversite sayımız şu anda 208 üniversite. Bizim üniversitelerimizin yüzde 65'inin geçmişi 20-25 yılına dayanıyor, üniversitelerimiz çok daha yeni. Biz 'Bütün üniversitelerimiz, 208 üniversite de aynı kalitede' diyebilir miyiz ve onu diyemeyiz. İşte burada kalite güvencesi sistemlerinin kurulması ve üniversitelerin niteliklerinin geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor" dedi.

Yükseköğretimin tarihi sürecine ve temel misyonuna değinen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bizim görevimiz yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek. Anadolu'da aslında üniversite geleneği Selçuklular döneminde, Osmanlı döneminde medrese eğitimiyle başlar. Daha sonra Cumhuriyet'ten önce Darülfünun veya bugünkü ismiyle İstanbul Üniversitesi ve Cumhuriyet döneminde giderek sayıları artan 208 üniversitemiz var. Aslında ülkemizde yükseköğretim geleneği köklü bir geçmişe sahip. Bu köklü geçmiş, zamanla tecrübelerin ortaya çıkmasına, bazı standartların oluşmasına vesile oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı