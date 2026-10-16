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Elazığ'da 3 kişi metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan kiremit değiştirdi

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Elazığ'da 3 kişi metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan kiremit değiştirdi
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Elazığ merkez İcadiye Mahallesi'nde bir binanın çatısında kiremit değiştiren 3 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Metrelerce yükseklikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da 7 katlı bir binanın çatısında kiremit değiştiren 3 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Metrelerce yükseklikte gerçekleştirilen tehlikeli çalışma kameralara yansıdı.

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yapılan çalışma, yürekleri ağza getirdi. 3 kişi metrelerce yükseklikte kiremit değiştirip tadilat yaptı. Şahısların herhangi bir güvenlik önlemi almadan hareket etmesi dikkat çekti.

Yüksekten düşme riskinin bulunduğu çatıda, emniyet kemeri ve benzeri koruyucu ekipmanlar olmadan çalışan kişilerin tehlikeli anları kameralara yansıdı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran çalışma, izleyenleri endişelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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