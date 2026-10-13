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Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu kavgası şemsiye darbeleriyle kameraya yansıdı

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Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu kavgası şemsiye darbeleriyle kameraya yansıdı
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Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde halk otobüsü önünde otobüs şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Şahsın şoföre şemsiye ile peş peşe vurduğu anlar, otobüsten inen yolcuların araya girmesiyle sonlanan kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıs, şoföre elindeki şemsiye ile defalarca vururken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde halk otobüsü önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, kapı önünde bekleyen şoföre şemsiye ile vurdu. Şoförün yumrukla karşılık vermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahıs elindeki şemsiye ile şoföre peş peşe vurdu. Otobüsten inen yolcuların araya girmesi ile kavga sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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