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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Keban Kaymakamı Onur'a ziyarette bulundu

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u ziyaret etti. Görüşmede gençlik ve spor faaliyetleri ile sportif imkanların geliştirilmesi konuşuldu; Onur, Eren ve beraberindeki İlçe Müdürü Murat Keskin'e teşekkür etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u ziyaret etti.

Eren'in beraberinde Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ile gerçekleştirdiği ziyarette ilçedeki gençlik ve spor faaliyetleri, sportif imkanların geliştirilmesi ve gençlere yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Onur ziyaretlerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Keskin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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