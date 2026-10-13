Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Keban Kaymakamı Onur'a ziyarette bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u ziyaret etti.

Eren'in beraberinde Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ile gerçekleştirdiği ziyarette ilçedeki gençlik ve spor faaliyetleri, sportif imkanların geliştirilmesi ve gençlere yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Onur ziyaretlerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Keskin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA