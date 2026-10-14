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Meteoroloji 13. Bölge, Elazığ için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı

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Meteoroloji 13. Bölge, Elazığ için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma ile çamur şeklinde yağışa karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yağışların Bingöl ve Adıyaman'ın kuzey, Tunceli'nin kuzey ve doğu, Malatya'nın kuzey ve güney, Elazığ'ın doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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