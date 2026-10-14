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Elazığ'da polis, öğrenci yurtları ve kafeler çevresinde kimlik denetimi yaptı

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Elazığ'da polis, öğrenci yurtları ve kafeler çevresinde kimlik denetimi yaptı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Okul Güvenliği' kapsamında öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada kafeler ve öğrenci yurtları yakınındaki alanlar denetlendi, kimlik kontrolü yapıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından öğrencilerin yoğun olduğu alanlar denetlendi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin huzur ve asayişinin sağlanması için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyebilecek unsurları önlemek amacıyla 'Okul Güvenliği' kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ekipler tarafından öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kafeler ve öğrenci yurtları yakınında bulunan alanlar tek tek denetlenirken, şahısların kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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