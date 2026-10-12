Keban Baraj Gölü çevresinde koruma altındaki dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Keban Baraj Gölü çevresinde koruma altındaki dağ keçisi sürüsü görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keban Baraj Gölü'nün Yahyalı köyü mevkisine piknik yapmaya giden Kadriye Koçak, Çamlıtepe'de sarp kayalıklarda yiyecek arayan sürüyü çocuklarıyla izleyip görüntüledi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Keban Baraj Gölü'nün Yahyalı köyü mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Kadriye Koçak, araçlarıyla Çamlıtepe bölgesinden geçerken sarp kayalıklardaki dağ keçisi sürüsünü fark etti.
Aracını durduran Koçak, kayalıklarda yiyecek arayan sürüyü çocuklarıyla ilgiyle izledi.
Avlanması yasak olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini yakından görme fırsatı bulan Koçak, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sarp kayalıklarda dolaşarak yiyecek arayan sürü, dağlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.