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Kovancılarspor, PGL 3. Grup'ta sezonu Nevşehir Kapadokya deplasmanında açacak

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Kovancılarspor, PGL 3. Grup'ta sezonu Nevşehir Kapadokya deplasmanında açacak
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Elazığ'ın profesyonelliğe geçiş ligi temsilcisi Kovancılarspor, PGL 3. Grup ilk hafta maçında deplasmanda Nevşehir Kapadokya ile karşılaşacak. 18 Ekim Pazar saat 13.00'te Nevşehir Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi yönetim ve teknik heyet taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Kovancılarspor, sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Nevşehir Kapadokya ile karşılaşacak.

Elazığ'ın profesyonelliğe geçiş ligi temsilcisi Kovancılarspor, PGL 3. Grup'un ilk hafta maçına çıkıyor. Bordo-mavili ekip, sezonun açılış karşılaşmasında Nevşehir Kapadokya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 18 Ekim Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan maça Nevşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Kovancılarspor yönetimi ve teknik heyeti, sezonun ilk maçının önemine dikkat çekerek taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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