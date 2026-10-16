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Elazığ AFAD, öğretmen ve öğrencilere deprem tatbikatıyla afet eğitimi verdi

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Elazığ AFAD, öğretmen ve öğrencilere deprem tatbikatıyla afet eğitimi verdi
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Elazığ AFAD, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde deprem sırasında yapılması gereken doğru davranışlar anlatıldı ve deprem anı ile tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ AFAD ekipleri tarafından lise öğrenci ve öğretmenlerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ AFAD tarafından, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim çerçevesinde, deprem sırasında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilerek öğretmen ve öğrencilerin muhtemel bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda düzenlenen eğitim ve tatbikatla, okulda afet bilincinin artırılması, doğru davranış alışkanlıklarının kazandırılması ve acil durumlara hazırlık düzeyinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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