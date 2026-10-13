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Elazığ TSO Başkanı Alan, OSB'deki sel hasarının ivedilikle giderilmesini istedi

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Elazığ TSO Başkanı Alan, OSB'deki sel hasarının ivedilikle giderilmesini istedi
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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, dün akşamki şiddetli yağışın OSB'de yol açtığı tahribata ilişkin açıklama yaptı. Alan, altyapı ve üretim tesislerindeki hasarın giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi için ivedilikle adım atılması gerektiğini, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan dün akşam etkili olan yağış nedeniyle Osb'de yaşanan sel felaketine ilişkin, "Sanayicimizin sorunu ortak meselemizdir. Elazığ Osb'de yağışlardan kaynaklı mağduriyetler ivedilikle giderilmelidir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan dün akşam etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) meydana gelen tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, Osb'nin şehrin üretim ve istihdam merkezi olduğuna dikkat çekerek, yaşanan tahribatın Elazığ iş dünyasını ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu vurguladı.

Sanayicilerin karşılaştığı zorlukları kendi meseleleri olarak kabul ettiklerini ifade eden Başkan Alan, "12 Ekim 2026 akşamı meydana gelen şiddetli yağışlar, Elazığ Organize Sanayi Bölgemizin altyapısında ve üretim tesislerinde ciddi hasarlara yol açmıştır. Şehrimizin üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma merkezi olan Osb'mizin yaşadığı bu olumsuzluk, Elazığ iş dünyasının ortak meselesidir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sanayicimizin karşılaştığı sorunları kendi sorunumuz olarak görmekteyiz. Altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bu doğrultuda OSB Yönetimimizle koordinasyon içerisinde, zarar gören işletmelerimizin ihtiyaçları tespit edilerek ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacak; hasarın giderilmesi ve üretimin yeniden olağan seyrine dönmesi süreci odamız tarafından yakından takip edilecektir" diye konuştu.

Yaşanan felaketin OSB'deki üretim tesislerinde, enerji hatlarında ve ulaşım ağında ciddi tahribata yol açtığını belirten Başkan Alan, şehrin sanayi çarklarının durmaması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve hem Elazığ OSB hem de TEKNOVA OSB'nin altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini kaydetti.

Can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük tesellileri olduğunu aktaranBaşkan Alan, "Yaşanan felaketten etkilenen tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada özveriyle görev yapan OSB yönetimimize, kamu kurumlarımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üretimimizin ve istihdamımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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