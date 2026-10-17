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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki programı kapsamında Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Terzioğlu, huzurevi sakinlerine karanfil vererek, onlarla sohbet etti.

Daha sonra Elazığ Belediyesi'ne geçen Terzioğlu, makamında bir araya geldiği Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan kentte yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Terzioğlu, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında Doğukent Mahallesi'nde engelli bir bireyin evine ziyarette bulunan Terzioğlu, ardından kentteki bazı şehit ailelerinin evlerine konuk oldu.

Terzioğlu, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve mesajının yer aldığı mektubu takdim etti.

Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Terzioğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Terzioğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ve parti teşkilatı mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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