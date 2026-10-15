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Elazığ'da bu yılın ilk 10 ayında metrekareye 650 kilogram yağış düştü

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Elazığ'da bu yılın ilk 10 ayında metrekareye 650 kilogram yağış düştü
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Elazığ'da ekim ayının ilk 13 gününde metrekareye 123 kilogram yağış düştü; geçen yılın aynı ayındaki 25 kilogramın 5 katına yakın. İlk 10 ayda toplam yağış 650 kilograma ulaşırken, geçen yıl 12 ayda 380 kilogram kaydedilmişti; Meteoroloji normallerin üzerinde yağış bekliyor.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl 12 ayda metrekareye toplamda 380 kilogram yağış düşerken, bu sene yılın ilk 10 ayında 650 kilogram yağış aldı. Ayrıca yine geçen yılın ekim ayında metrekareye 25 kilogram yağış alınırken bu sene ekim ayının 13 gününde 123 kilogram yağış düştü.

Elazığ'da sağanak yağış, ekim ayı itibariyle şiddetini arttırdı. Bu çerçevede kent geneline ekim ayının ilk 13 gününde metrekareye 123 kilogram yağış düştü. Geçen sene ekim ayında metrekareye 25 kilogram düşerken bu sene sadece 13 günde yaklaşık 5 katına çıktığı ve yüzde 392 artış olduğu görüldü. Ayrıca geçtiğimiz yıl 12 ayda metrekareye toplamda 380 kilogram yağış düşerken bu sene yılın ilk 10 ayında 650 kilogram yağış aldığı öğrenildi.

'13 günlük periyotta 123 kilogram yağış aldık'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Yunus Öztürk, "Elazığ genelinde 13 günlük periyotta yaklaşık 123 kilogram civarında bir yağış aldık. Geçen yıl bu aylar da 25 kilogramlık bir yağış almıştık. Mevsim normalimiz ise 38 kilogram civarındadır. Yıllık yağış, Elazığ merkez için noktasal bazda baktığımızda 420 kilogram civarındayken, 2026'nın ilk 10 ayında metrekareye toplam 650 kilogram civarındadır. Bundan sonraki süreçte de yağışlarımız devam edecek. Mevsim normallerinin üstünde yağış bekliyoruz" dedi.

'Bu yıl ilk 10 ayda mevsim normallerinin üzerinde bir yağış kaydettik'

2025 yılındaki yağışların toplamının 380 kilogram olduğunun altını çizen Yunus Öztürk, "Mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bu yıl ilk 10 ayda mevsim normallerinin üzerinde bir yağış kaydettik. Geçen yıl noktasal bazda 380 kilogramlık bir yağış kaydederken, bu sene ise ilk 10 ay içerisinde 650 kilogram yağış kaydettik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Aşırı yağışlarda verilen uyarıların takip edilmesi, yetkililer ve ilgililer tarafından önem arz etmektedir. Bu konuda Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tahminleri takip edebilirler. 1-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kuvvetli yağışlarda merkez için metrekareye 38 kilogramlık bir yağış düştü. Bu da sel ve ulaşımda aksamalara sebep oldu" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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