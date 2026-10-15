Elazığ Arıcak'ta ceviz büyüklüğünde dolu Bozçavuş köyünde hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ Arıcak'ta ceviz büyüklüğünde dolu Bozçavuş köyünde hayatı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış sonrası bazı yerler beyaza bürünürken vatandaşlar zor anlar yaşadı, köylüler iri dolu tanelerini cep telefonuyla kaydetti.
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Bozçavuş köyünde etkili olan yağış nedeniyle ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede etrafı kapladı. Yağışın ardından köyde bazı yerler adeta beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sonrasında köylüler, avuçlarını dolduran iri dolu tanelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı