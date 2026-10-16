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Meteoroloji, Elazığ'ın batı kesimlerinde Cumartesi kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor

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Meteoroloji, Elazığ'ın batı kesimlerinde Cumartesi kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın batı kesimlerinde yarın sabah kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (61-80 km/sa) beklendiğini duyurdu. Ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ'ın batı kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (61-80 km/sa) beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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