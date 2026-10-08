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Elazığ'da silahlı saldırı anı telefonunda, 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin cep telefonunda saldırı anına ait görüntüler tespit edilirken soruşturma sürüyor.

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklar Mahallesi Nur Sokak'ta U.S'nin 27 Eylül'de aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen bir cep telefonunda saldırı anına ilişkin görüntüler tespit edildi.

Kayıtlarda bir kişinin silahla araca doğru ateş ettiği yer alıyor.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.G, E.Y. ve S.Ç. ile adli süreçteki S.Ç. ve A.B.G. yakalanmış, A.B.G'nin adresinde yapılan aramada pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirilmiş, ayrıca bazı dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: AA
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