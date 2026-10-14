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Elazığ'da cinsel istismar davasında iki sanığa 30 ve 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

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Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasında karar açıklandı. Mahkeme, 14 yaşındaki mağdura yönelik suçtan iki sanıktan birine 30 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi; bir sanık için tutuklama, diğeri için yakalama emri kararı verildi.

Elazığ'da iki sanığın "cinsel istismar" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 14 yaşındaki mağdur İ.E'nin amcaları B.E. ve Ş.E'ye hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanık B.E. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası verilmesine ve duruşmadaki tutuklama kararı doğrultusunda ceza infaz kurumuna gönderilmesine, sanık Ş.E. hakkında ise aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedilmiştir."

Kaynak: AA
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