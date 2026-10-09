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Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi Türk bayrağını öpüp alnına koydu, anlar kameraya yansıdı

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Elazığ'daki Çatalçeşme İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi, arkadaşlarıyla okul koridorunda oyun oynarken asılı Türk bayrağını öpüp alnına koydu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisinin oyun oynadığı sırada Türk bayrağını öperek alnına koyduğu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla okul koridorunda oyun oynadığı sırada asılı Türk bayrağını fark etti.

Bayrağı eline alarak öpen ve alnına koyan minik öğrenci, ardından oyununa devam etti.

Öğrencinin Türk bayrağına sevgisini gösteren o anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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