Elazığ'da hayvan tırı devrildi; sürücü yaralandı, çok sayıda küçükbaş telef oldu.

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Elazığ'da canlı hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken çok sayıda küçükbaş ise telef oldu.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı küçükbaş hayvan taşıyan 27 BDF 728 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda hayvan telef olurken sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtulan hayvanlar ise bölgede koruma altına alındı.

Ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı