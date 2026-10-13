Elazığ Karakoçan'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ELAZIĞ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bingöl-Elazığ kara yolu, Karakoçan ilçesine bağlı Durmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Harun A. yönetimindeki 34 LB 3260 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile annesi E.A. ve ablası D.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı