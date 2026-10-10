Elazığ'da engelli Öztürk Kaya, 5 bin 800 lira aylıkla geçinemeyip yardım istedi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da yaşayan yüzde 46 bedensel engelli Öztürk Kaya, 5 bin 800 lira engelli aylığıyla geçinemediğini, hasta eşinin tedavisini karşılayamadığını ve iş bulamadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Kullanılamayacak duruma gelen protez bacağını 60 bin lira istendiği için yenileyemediğini söyleyen Kaya, protezini koli bandıyla tamir ederek kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Elazığ'da yaşayan Öztürk Kaya, işsizlik, geçim sıkıntısı ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yüzde 46 bedensel engeli bulunduğunu ve tek gelirinin engelli aylığı olduğunu söyleyen Kaya, aldığı yaklaşık 5 bin lira ile kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi.

Eşinin şeker hastalığı, KOAH ve astım rahatsızlıklarının bulunduğunu, ayrıca kulaklarıyla ilgili sağlık sorunları yaşadığını anlatan Kaya, maddi imkansızlıklar nedeniyle eşini tedaviye götüremediğini söyledi.

"Ben yüzde 46 engelliyim, işsizim. Eşim de şeker, KOAH ve astım hastası. Kulaklarında da sıkıntı var. Eşimin tedavi görmesi gerekiyor ancak tedaviye götüremiyorum. Kendim de engelliyim ve işsiz olduğum için maddi durumum yok. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavilerden mahrum kalıyoruz" diyen Kaya, yaşadığı sıkıntıların her geçen gün arttığını ifade etti.

"5 BİN LİRA MAAŞLA GEÇİNEMİYORUM"

Aldığı engelli aylığının ev kirasını dahi karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Kaya, depremde evinin hasar gördüğünü ve yaptıramadığı için kiraya çıktığını kaydetti. Elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemekte zorlandığını, Aylığının büyük bölümünü kiraya verdiğini anlatan Kaya, eksik kalan ödemeleri ise yakınlarının desteğiyle yapabildiğini söyledi.

Kaya, " Elazığ'daki yetkililere sesleniyorum. Yüzde 46 bedensel engelliyim. İşsizim. İş-Kur'a gittim, Valiliğe gittim. İş yok. Çaresiz kalmışım. Eşim şeker, KOAH hastası. Onu hastaneye götüremiyorum. Oturduğum ev kira. 5 bin 800 lira engelli maaşıyla geçiniyorum. Daha önceki evim bana aitti ve depremde hasar gördüğü için taşındım. Ama evime 'ağır hasarlı' demediler. Ama sobalı ve hasarlı olduğu için yaptıramadım. Kiraya geldim. İşsizim. İşsiz güçsüz beklemekteyim. Devletten aldığım 5 bin 800 lira engelli maaşıyla geçinemiyorum"

"PROTEZİMİ KOLİ BANDIYLA TAMİR ETTİM"

Kaya'nın zaman içinde yıpranan protezinin yenilenmesi gerektiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu karşılayamadığını ifade ederek, medikal ürün satan bir işletmeden aldığı fiyatın kendisi için karşılanamaz düzeyde olduğunu söyledi.

Kaya, "Kullandığım protez bacağın tarihi doldu. Bu protezin değişmesi gerekiyor. Yaptırmak istedim. Medikalciye gittim, benden 60 bin lira istedi. Bu parayı karşılayamadığım için kendi imkanlarımla koli bandıyla yapıştırıcı ile tamir ettim. Yetkililerden ricam bana destek olmaları. Buradan Elazığ'daki bütün yetkililere ve devlet kurumlarına sesleniyorum. Sizlerden ricam bana yardımcı olun, bana bir iş imkanı sağlayın. Memurluk için müracaatta bulundum, şartlarım tuttu ama maalesef engellii memur atamaları olmadı. Şu anda beklemekteyim. Ben işsizlikle mücadele ediyorum, geçinemiyorum. Herhangi bir yerden umut yok. Geçinemediğim için çaresiz kaldım. Ne yapıp ne edeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: ANKA