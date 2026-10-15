Elazığ'da kendini başkomiser tanıtan 3 dolandırıcı 1 milyon 537 bin lira dolandırdı

Elazığ'da kendisini başkomiser olarak tanıtıp 72 yaşındaki bir kişinin 1 milyon 537 bin lirasını dolandıran 3 şüpheli, 3 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Eylül 2026 tarihinde meydana geldi. Müşteki Y.O. (72), kendilerini emniyette başkomiser olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandı. Telefonda "Hesaplarınız güvende değil, başkaları tarafından kullanılacak, paranızı koruma altına alacağız" şeklindeki ifadelerle yönlendirilen Y.O., banka hesabında bulunan 1 milyon 537 bin 762 TL parayı belirtilen hesaba transfer etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı şahsın şikayeti üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin Aydın, Konya ve Afyonkarahisar illerinde bulunduğu tespit edildi. 7 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların telefon üzerinden kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para talep eden kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durumla karşılaşılması halinde telefonun kapatılarak 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı