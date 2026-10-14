Elazığ'da Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlükleri protokol imzaladı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, çocukların ve gençlerin sportif gelişimlerini desteklemek, sportif yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve okullarda spor imkanlarını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından imzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasında yürütülen mevcut proje ve faaliyetlerin koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve öğrencilerin sporla daha fazla buluşturulması hedefleniyor. Protokol çerçevesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Merkezim Her Yerde ve Okul Sporları başta olmak üzere çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan çalışmalar yürütülüyor. İş birliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Elazığ'da önemli sayıda öğrenciye ulaşıldı. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde 2017-2022 yılları arasında 22 bin 376 öğrencinin taraması yapılırken 1.374 öğrenci spora kazandırıldı. 2022-2026 yılları arasındaki eğitim öğretim dönemlerinde ise toplam 27 bin 307 öğrencinin sportif yetenek taraması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, " 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonra hayata geçirilecek faaliyetlerle ilgili gerçekten çok faydalı, çok özel ve çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bizi heyecanlandıran en önemli husus, gençlerimize yönelik ortak bir iradenin ve güçlü bir dayanışmanın olmasıdır. Burada ortak bir irade ve güçlü bir dayanışma var. Öğrenci sayısı, çocuklarımızın çığlıkları, sesleri, topların sesleri ve salonlardaki coşku bizim için son derece kıymetli ve önemlidir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Önemli olan yalnızca müsabakalara katılmak, şampiyon olmak veya kupa almak değildir. Tek amacımız bu değil. Protokol kapsamında okul sporlarını da değerlendirdik.Bu coğrafyadan yetişen çocuklarımız çok büyük dereceler elde ettiler. Özellikle bin 320 öğrencimiz ve idarecimiz müsabakalar için şehir dışına gitti. Şehrimiz adına 6 Türkiye birinciliği elde ettik. Bunun yanı sıra birçok ikincilik ve üçüncülük derecemiz de bulunuyor. 2017-2026 yılları arasında toplam 33 bin 635 öğrencimize yüzme öğrettik. Bu, son derece önemli bir rakam. Yetenek taraması da bu açıdan büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yılın sonuçlarıyla birlikte, okullarımızdan yaklaşık 50 bin öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı