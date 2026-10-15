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Ağınlı üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu verildi

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Ağınlı üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu verildi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE programı kapsamında üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, desteğin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir hasat dönemi temenni etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi (TAKE) programı kapsamında Ağın'da üreticilere tohum desteği sağlandı.

İlçede düzenlenen programda üreticilere yüzde 70 hibeli 2 ton kırmızı mercimek tohumu desteği sunuldu.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, bu desteğin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir hasat dönemi temeni etti.

Kaynak: AA
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