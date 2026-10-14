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Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil su tahliye kanalına düştü, 2 kişi yaralandı

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Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil su tahliye kanalına düştü, 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil su tahliye kanalına düştü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HD 2423 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su tahliye kanalına düştü.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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