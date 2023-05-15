Bornova Haberleri - Bornova Haber - Haberler

Bornova Haberleri
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Atatürk portresinin arkasından gizli kapı çıktı! Kumarhane baskınında 152 kişiye suçüstü
Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bayram Öncesi Son Mesaisinde İşçilerle Bayramlaştı
Aydın'daki çifte cinayetin firarisi: Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi
Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat hayatı ve biyografisi!
Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya "Hoş geldiniz abi" diyerek kapıyı açtılar
Son dakika haberi: İzmir'de nüfus müdürlüğündeki operasyona 5 tutuklama: Çete lideri ayrıntısı
Son dakika haber... İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: "Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak"
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