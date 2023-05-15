Bornova Haberleri - Bornova Haber - Haberler

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Bornova Haberleri

Bornova haber, Bornova son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Bornova - 15.05.2023
İzmir'de kumar operasyonu: 152 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'de kumar operasyonu: 152 kişi suçüstü yakalandı

Bornova - 06.05.2023
Bornova'da kumar operasyonu: 152 kişi suçüstü yakalandı, 2 işletme mühürlendi

Bornova'da kumar operasyonu: 152 kişi suçüstü yakalandı, 2 işletme mühürlendi

Bornova - 06.05.2023
İzmir'de Kumar Operasyonu: 152 Kişi Suçüstü Yakalandı

İzmir'de Kumar Operasyonu: 152 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bornova - 06.05.2023
Atatürk portresinin arkasından gizli kapı çıktı! Kumarhane baskınında 152 kişiye suçüstü

Atatürk portresinin arkasından gizli kapı çıktı! Kumarhane baskınında 152 kişiye suçüstü

Bornova - 06.05.2023
Kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler

Kumarhanenin kapısını Atatürk portresi ile gizlemişler

Bornova - 06.05.2023
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bornova - 01.05.2023
AK Partili İnan'dan CHP'li Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesine sert eleştiri

AK Partili İnan'dan CHP'li Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesine sert eleştiri

Bornova - 29.04.2023
İzmir'de kumar baskını yapılan işletmede gizli bölme tespit edildi

İzmir'de kumar baskını yapılan işletmede gizli bölme tespit edildi

Bornova - 27.04.2023
ÇANKAYA'NIN SEÇMEN SAYISI, 58 İLİ GERİDE BIRAKTI

ÇANKAYA'NIN SEÇMEN SAYISI, 58 İLİ GERİDE BIRAKTI

Bornova - 27.04.2023
KUMAR BASKININDA, KUMANDALI 50- 60 KİŞİLİK BÖLME ORTAYA ÇIKTI

KUMAR BASKININDA, KUMANDALI 50- 60 KİŞİLİK BÖLME ORTAYA ÇIKTI

Bornova - 27.04.2023
İzmir'de tombalacı kumarbazlara rekor para cezası

İzmir'de tombalacı kumarbazlara rekor para cezası

Bornova - 27.04.2023
Çankaya'nın seçmen sayısı, 58 ili geride bıraktı

Çankaya'nın seçmen sayısı, 58 ili geride bıraktı

Bornova - 27.04.2023
Bornova'da Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

Bornova'da Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

Bornova - 24.04.2023
Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bayram Öncesi Son Mesaisinde İşçilerle Bayramlaştı

Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bayram Öncesi Son Mesaisinde İşçilerle Bayramlaştı

Bornova - 21.04.2023
GÜNDEM / 20 Nisan 2023

GÜNDEM / 20 Nisan 2023

Bornova - 20.04.2023
AK Parti İzmir milletvekili adayları hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

AK Parti İzmir milletvekili adayları hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

Bornova - 17.04.2023
İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62'nci kumar operasyonu

İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62'nci kumar operasyonu

Bornova - 17.04.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

Bornova - 09.04.2023
Taksici değil torbacı: Arama yapılan ticari taksiden çıkanlar şoke etti

Taksici değil torbacı: Arama yapılan ticari taksiden çıkanlar şoke etti

Bornova - 08.04.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bornova - 27.03.2023
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU; 85 KİŞİYE TOPLAM 339 BİN 620 TL CEZA

İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU; 85 KİŞİYE TOPLAM 339 BİN 620 TL CEZA

Bornova - 16.03.2023
Aydın'daki çifte cinayetin firarisi: Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var

Aydın'daki çifte cinayetin firarisi: Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var

Bornova - 14.03.2023
İzmir polisi uyuşturucu tacirlerini 'ŞUT'ladı

İzmir polisi uyuşturucu tacirlerini 'ŞUT'ladı

Bornova - 05.02.2023
İzmir'deki camilerde, 'Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım' programı düzenlendi

İzmir'deki camilerde, "Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" programı düzenlendi

Bornova - 22.01.2023
Derneğe baskın: Kumarbazlar kapıyı açmayınca demir kapı kesildi

Derneğe baskın: Kumarbazlar kapıyı açmayınca demir kapı kesildi

Bornova - 07.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aziz Kocaoğlu kimdir? Siyasetçi Aziz Kocaoğlu hayatı ve biyografisi

Bornova - 28.12.2022
CEZANIN BAŞLAMASINA 3 HAFTA KALDI; 687 BİN EVCİL HAYVAN ÇİPLENDİ

CEZANIN BAŞLAMASINA 3 HAFTA KALDI; 687 BİN EVCİL HAYVAN ÇİPLENDİ

Bornova - 09.12.2022
Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat hayatı ve biyografisi!

Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat hayatı ve biyografisi!

Bornova - 21.11.2022
Kumar baskınında saklandı, jandarma 'sürpriz' diyerek dolabı açtı

Kumar baskınında saklandı, jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı

Bornova - 07.11.2022
Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'Hoş geldiniz abi' diyerek kapıyı açtılar

Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya "Hoş geldiniz abi" diyerek kapıyı açtılar

Bornova - 22.10.2022
İzmir haberleri... Emek ve Barış Platformu Bornova'da Buluştu

İzmir haberleri... Emek ve Barış Platformu Bornova'da Buluştu

Bornova - 02.10.2022
İzmir yerel haberleri... Bornova 3. Kitap Günleri Başladı

İzmir yerel haberleri... Bornova 3. Kitap Günleri Başladı

Bornova - 01.10.2022
112 kişiye suçüstü kumar baskını

112 kişiye suçüstü kumar baskını

Bornova - 30.09.2022
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı

İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı

Bornova - 26.09.2022
Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Bornova - 20.09.2022
İzmir yerel haberleri: Bornova'da Birlik ve Dayanışma Buluşması

İzmir yerel haberleri: Bornova'da Birlik ve Dayanışma Buluşması

Bornova - 19.09.2022
İzmir haberleri: İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir haberleri: İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bornova - 14.09.2022
İzmir haberleri! İzmir'de tombalacılar yine suçüstü yakalandı

İzmir haberleri! İzmir'de tombalacılar yine suçüstü yakalandı

Bornova - 14.09.2022
Vergi rekortmeni işadamı hayatını kaybetti

Vergi rekortmeni işadamı hayatını kaybetti

Bornova - 13.09.2022
İzmir haberi... Bornova'da Aşure Etkinliği

İzmir haberi... Bornova'da Aşure Etkinliği

Bornova - 26.08.2022
İzmir haberi: İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı

İzmir haberi: İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye ceza yağdı

Bornova - 24.08.2022
İzmir haberi! AK Parti Gençlik Kolları Bornova'da aşure dağıttı

İzmir haberi! AK Parti Gençlik Kolları Bornova'da aşure dağıttı

Bornova - 14.08.2022
Son dakika haberi: İzmir'de nüfus müdürlüğündeki operasyona 5 tutuklama: Çete lideri ayrıntısı

Son dakika haberi: İzmir'de nüfus müdürlüğündeki operasyona 5 tutuklama: Çete lideri ayrıntısı

Bornova - 06.08.2022
Son dakika haber... İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı

Bornova - 06.08.2022
CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: 'Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak'

CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: "Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak"

Bornova - 28.07.2022
Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı

Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı

Bornova - 28.07.2022
CHP'den Bornova'da Saha Çalışması

CHP'den Bornova'da Saha Çalışması

Bornova - 28.07.2022
Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bornova - 27.07.2022
Kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı

Bornova - 25.07.2022

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