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İzmir'in Bornova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kayadibi Mahallesi Şehitlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esin Koca (34) idaresindeki 35 BYZ 887 plakalı Skoda marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde sürücü Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Koca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı