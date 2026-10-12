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İzmir Bornova'da kadın velilere sözlü taciz iddiasıyla öğretmen açığa alındı

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İzmir Bornova'da kadın velilere sözlü taciz iddiasıyla öğretmen açığa alındı
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İzmir Bornova'da ortaokul öğretmeni Y.H., kadın velilere sözlü taciz iddiasıyla başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Olay 2 Ekim'de Kazım Dirik Mahallesi'ndeki kafede velilerle görüşme sırasında yaşandı.

İzmir'de bazı kadın velilere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan ortaokul öğretmeni Y.H., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Olay 2 Ekim'de Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi. Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak 'severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise 'siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Olayın ardından okula giden velilerin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen Y.H.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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