İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk, Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'nde Ağartır Çıkmazı Sokak, Armağan Sokak, Çamlık Sokak, Çiçekli Sokak, Çınar Sokak, Fırıncı Sokak, Gül Çıkmazı Sokak, Hamidiye Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Kahraman Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Molla Sokak, Şehit Eray Dağlı Sokak, Sümbül Çıkmazı ve Yeni Sokak; Cumhuriyet Mahallesi'nde 801. Sokak, Alibey Sokak, Asma Sokak, Bahçe Sokak, Demirci Sokak, İlyas Tuna Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mehtap Sokak, Ömerbey Sokak, Papatya Sokak, Sabribey Sokak ve Tepe Sokak; Yeşilova Mahallesi'nde ise İnönü Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3791938'dir.

BERGAMA

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Örlemiş Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3789428'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Katrancı Mahallesi ve Katrancı Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793328'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Halilağalar Mahallesi'nde Halilağalar Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793356'dır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Karahıdırlı Mahallesi'nde Karahıdırlı Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793452'dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde Süleymanlı Köyü Yolu ile Süleymanlı Mahallesi'nde Süleymanlı Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3789327'dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Armağanlar Mahallesi'nde Armağanlar Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793466'dır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.50 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 204., 206. ve 250. sokaklar ile Alaattinbey, Alemdar, Ali Fuat, Balamir, Beyler, Buminhan, Doğan Bey, Kuğu, Madra, Mehmet Çelebi, Murat Bey, Murat Çelebi, Musa Çelebi, Ömer Ağa, Orhan Bey, Rızabey, Sami Altan, Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek, Sultan, Tevfikbey ve Turna sokakları; Barbaros ve Beyazıt caddeleri ile Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3795730'dur.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.50 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde Aşık Veysel, Çam, Camii, Evren, Karacaoğlan ve Taşlı sokakları ile Barbaros, Fatih ve Haluk Ökeren caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3795789'dur.

BORNOVA

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 805., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 815/1., 815/2., 815/3., 815/4., 816., 817., 818., 820., 821., 824., 827., 954., 982., 983., 984., 985., 986., 987., 992. ve 993. sokakları ile Özdar ve Turgut Reis caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793051'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle Eğridere Mahallesi ile İnönü Mahallesi'nin 1001., 1002., 1003., 994., 994/1., 994/2., 995., 997. ve 999. sokakları, Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Caddesi ve Turgut Reis Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3793055'tir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 756., 762., 763., 763/1., 763/3., 764., 765., 767., 768., 769., 769/1., 806., 982., 994., 995., 997. ve 998. sokakları ile Özdar ve Turgut Reis caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793057'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 748., 751/1., 753., 754., 755., 756., 756/2., 758., 759., 760., 763., 763/1., 763/2. ve 769. sokakları ile Ersoy, Şehit Mustafa ve Turgut Reis caddeleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3793061'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 756., 764., 764/2., 767., 769/1., 770., 771., 772., 773., 774/1., 775., 776., 783., 808. ve 827. sokakları ile Özdar Caddesi ve Park İçi Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793063'tür.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde Osmangazi Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793074'tür.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yakaköy Mahallesi'nde Ekin, Meltem ve Selin sokakları ile Yaka Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3795732'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 1005., 1005/1., 1005/2., 1006., 1006/1., 1007., 1009. ve 997. sokakları ile Ersoy Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793034'tür.

Aynı gün ve saatlerde İnönü Mahallesi'nin 1007., 1008., 1009., 1011., 1014., 1016., 1016/1. ve 997. sokakları ile Barbaros Caddesi'nde de trafo bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793036'dır.

Yine 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında İnönü Mahallesi'nin 1001., 1004., 1005., 1006., 1009., 1013., 954., 987., 996., 996/1. ve 996/2. sokakları ile Özdar Caddesi'nde trafo bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır. Çalışma ID'si 3793037'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nin 954., 973., 974., 975., 983., 988. ve 989. sokakları ile Çocuk Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3793041'dir.

Aynı gün saat 13.00 ile 17.00 arasında Evka 4 Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ile İnönü Mahallesi'nin 959., 967., 969., 971., 972., 976. ve 981. sokakları ile Barbaros Caddesi'nde trafo bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793043'tür.

KARŞIYAKA

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mavişehir Mahallesi'nde Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3792051'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Donanmacı Mahallesi'nde 1704., 1728., 1739. ve 1740/1. sokaklar ile Attila İlhan Sokak, Fazıl Bey Caddesi, Gurbet Çıkmazı ve Sancar Maruflu Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3795814'tür.

ÖDEMİŞ

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Artıcak Mahallesi'nde Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri çevresinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu çalışmaların ID'leri 3790943, 3790952, 3790959 ve 3790966'dır. 3790959 numaralı çalışma kapsamında Subatan bölgesi de kesintiden etkilenecektir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Demircili Küme Evleri, Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Aşağı Aktaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3792836'dır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Artıcak Mahallesi'nde Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri çevresinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışma ID'leri 3790977, 3790980, 3790983 ve 3790987'dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesi'nin çok sayıda cadde ve sokağında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 19 Mayıs, 23 Nisan, Çelebi, Halk, Hasan Çavuş, Kayaköy, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal ve Üç Haziran caddeleri ile Akın Çıkmazı, Akkaş Çıkmazı, Aktaş, Anafartalar, Baştürk Çıkmazı, Berber Çıkmazı, Beste, Bey Çıkmazı, Buket Çıkmazı, Çakırcalı, Çamurluk, Çavdar Çıkmazı, Çavuş Çıkmazı, Depo, Derviş, Deveci Çıkmazı, Dilsiz, Dinç, Doğan Çıkmazı, Doruk, Erdem, Eskicami, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Hidayet, Kabakoğlu Çıkmazı, Kaya Çıkmazı, Kayaköy Kale, Kayalar, Köroğlu, Malazgirt Çıkmazı, Meşe Çıkmazı, Mezarlık, Muhtar Çıkmazı, Nar Çıkmazı, Onbaşı, Orkide Çıkmazı, Öztürk, Sarıgöllü Çıkmazı, Sever, Sezer, Şirinbebe Çıkmazı, Sultan Selim Çıkmazı, Türk, Vural, Yasemen Çıkmazı, Zambak Çıkmazı ve Zeytin sokakları ile Doyranlı Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3792848'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çağlayan Mahallesi'nde 30 Ağustos Caddesi ve Şelale Küme Evleri ile Dolaylar Mahallesi'nde Dolaylar Küme Evleri'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3795592'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bayırlı Küme Evleri, 30 Ağustos Caddesi, Şelale Küme Evleri, Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri, Gölcük Mahallesi'nin çok sayıda cadde ve sokağı, Mursallı Mahallesi'nde Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Caddesi ve Mursallı Küme Evleri ile Oğuzlar Mahallesi'nde Bağımsızlık Caddesi, Oğuzlar Küme Evleri ve Oğuzlar Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3795593'tür.

Aynı bölgelerde 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.00 arasında ikinci bir elektrik kesintisi daha uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3795595'tir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Demircili Küme Evleri, Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Aşağı Aktaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3795683'tür.

BEYDAĞ

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çomaklar Mahallesi'nde Çomaklar Köyü, Çomaklar Sokak ve Patika bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3792905'tir.

BUCA

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle 29 Ekim ve Yıldızlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yıldızlar Mahallesi'nde Çamlık, Hasan Çavuş, Koca Musa, Manastır ve Toker sokakları ile Şehit Er Zeki Toker Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3792050'dir.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi'nin 637/14., 637/15., 637/29., 692., 692/1. ve 692/3. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3792941'dir.

Aynı gün saat 09.00 ile 16.00 arasında Göksu Mahallesi'nin 637/14., 637/29., 637/30., 637/38., 637/4., 637/40., 637/41., 637/66., 637/67., 679., 679/17., 679/18., 679/20., 679/21., 679/23., 679/24., 679/25., 679/27., 679/29., 679/9., 690/4., 692/1., 693/12., 693/24. ve 693/6. sokakları ile Yeşilbağlar Mahallesi'nin 637/34. ve 637/4. sokaklarında şebeke bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır. Çalışma ID'si 3792956'dır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi'nin 2316., 2331., 2332., 2333., 2334., 2335., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2342/1., 2360., 2360/1., 2361., 2364., 2365., 2369., 2370., 2370/1., 2371., 2372., 2373., 2374. ve 2401. sokakları ile Turgut Özal bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3792819'dur.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buca Koop. Mahallesi'nde 205. Sokak ile Kuruçeşme Mahallesi'nde 205., 205/16., 205/24., 205/27. ve 205/39. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793006'dır.

Aynı gün ve saatlerde Kuruçeşme Mahallesi'nin 205., 205/27. ve 205/39. sokaklarında ayrıca bir şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma ID'si 3793010'dur.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında AG yer altı branşman kablo arızası nedeniyle Kuruçeşme Mahallesi'nin 205/10., 205/11., 205/12., 205/2., 205/21., 205/28., 205/29., 205/3., 205/31., 205/32., 205/33., 205/34., 205/35., 205/37., 205/40., 205/45., 205/52., 205/54., 205/6., 205/7. ve 205/8. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793357'dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi'nin 206/5. ve 293/14. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793084'tür.

GÜZELBAHÇE

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kahramandere Mahallesi'nde Ali İhsan Gedik Caddesi ile Siteler Mahallesi'nde 408., 460. ve 833. sokaklar ile Abdullah Baydar Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793064'tür.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kahramandere Mahallesi'nin 2369. ve 827. sokakları ile Yelki Mahallesi'nin 2369., 2371., 2373., 2387., 2401., 2409., 2419., 2421., 2425., 2427., 2445., 2447., 2452., 2460., 2468., 2474., 2476., 2482., 2484., 2484/2., 2494., 2701. ve 2702. sokakları ile Adnan Menderes ve Seferihisar caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793066'dır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yelki Mahallesi'nin 2447., 2455., 2460., 2701., 2702., 2703., 2703/1., 2704., 2704/1., 2705. ve 2706. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3793070'tir.