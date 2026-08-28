İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bozköy’de Asil Sokak, Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sokak, İzmir Çanakkale Yolu ve Polat Sokak; Çalıbahçe’de Çalıbahçe Köyü İç Yolu; Eğrigöl’de Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu ve İzmir Çanakkale Yolu; Karahıdırlı’da Karahıdırlı Küme Evleri; Kurfallı’da İzmir Çanakkale Yolu ve Kurfallı Sokak; Sarıdere’de Sarıdere Köyü İç Yolu; Tekkedere’de Tekkedere Köyü İç Yolu ile Yenikent’te belirtilen cadde ve sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801422’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ertuğrul, İnkılap ve Maltepe mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ertuğrul Mahallesi’nde 1. Bağlar Sokak, 2. Bağlar Sokak, Böblingen Caddesi ve Kayhan Caddesi; İnkılap Mahallesi’nde Hal Sokak, Kantar Sokak, Kar Sokak, Kayhan Caddesi ve Vakıf Sokak; Maltepe Mahallesi’nde ise 404. Sokak, 405. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Ayyıldız Sokak, Böblingen Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, Çaldıran Sokak, Fidan Sokak, Kosova Sokak, Malazgirt Sokak, Plevne Caddesi ve Salkım Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801508’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle İslamsaray ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İslamsaray Mahallesi’nde 930. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı ve Kınık Caddesi; Kurtuluş Mahallesi’nde Kata Caddesi ve Kınık Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3802560’tır.

Bornova

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1410, 1427, 1429, 1430, 1432 ve 1484/1 sokakları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801606’dır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Egemenlik, Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Egemenlik Mahallesi’nde 6108. Sokak, 6108/1. Sokak ve 6130. Sokak, Gürpınar Mahallesi’nde 7004. Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801611’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında birden fazla planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Gürpınar Mahallesi’nde 7048, 7054, 7055, 7055/5, 7055/8 ve 7056/1 sokakları; Kemalpaşa Mahallesi’nde ise 7030, 7032, 7046, 7047, 7048, 7048/2, 7048/3, 7055, 7057, 7057/1, 7057/2, 7057/3, 7057/4, 7057/5, 7057/6, 7057/7, 7057/8, 7057/9, 7058/1, 7058/2, 7058/3, 7058/4, 7058/5, 7058/6, 7058/7, 7058/8, 7058/9, 7058/10, 7058/11, 7067, 7071, 7072, 7074 ve 7420 sokakları ile Kazım Özalp Caddesi ve Park İçi Yolu kesintilerden etkilenecektir. Bu çalışmaların ID’leri 3803238, 3803240, 3803242 ve 3803249’dur.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Gürpınar Mahallesi’nde 7026. Sokak, 7039. Sokak ve Çakabey Caddesi; Kemalpaşa Mahallesi’nde ise 7002, 7014, 7020, 7022, 7024, 7026, 7028, 7030, 7032, 7034, 7035, 7039, 7043, 7043/1, 7045, 7049, 7051, 7051/1, 7051/2, 7053, 7055, 7057, 7063, 7069/3, 7071, 7074, 7074/1, 7076, 7079, 7080, 7087, 7416, 7419/4 ve 7419/5 sokakları ile Çanakkale Caddesi ve Pınar Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’leri 3803250, 3803255 ve 3803262’dir.

Karaburun

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 160, 192, 193 ve 195 sokakları ile Namık Kemal Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803231’dir.

Karşıyaka

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aksoy Mahallesi’nde 1731, 1737, 1743, 1751, 1754, 1755, 1756, 1757 ve 1758 sokakları ile Fazıl Bey Caddesi; Donanmacı Mahallesi’nde ise 1743. Sokak, Attila İlhan Sokak, Çevik Ersin Temel Sokak, Fazıl Bey Caddesi ve Sancar Maruflu Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3802284’tür.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mavişehir Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803103’tür.

Menemen

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Çaltı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803125’tir.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Esatpaşa Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 1. Abdi İpekçi Geçidi Sokak, 2. Abdi İpekçi Geçidi Sokak ve Abdi İpekçi Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803243’tür.

Ödemiş

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kızılca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kızılca Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803183’tür.

Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çağlayan ve Dolaylar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çağlayan Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi ve Şelale Küme Evleri, Dolaylar Mahallesi’nde ise Dolaylar Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803188’dir.

Saat 10.30 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803190’dır.

Saat 10.00 ile 10.30 arasında ve ayrıca 17.30 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler Bayırlı Küme Evleri, Çağlayan’daki 30 Ağustos Caddesi ve Şelale Küme Evleri, Dolaylar Küme Evleri ve Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri ile Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde belirtilen cadde, sokak ve küme evlerini kapsayacaktır. Çalışma ID’leri 3803198 ve 3803207’dir.

Gaziemir

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aktepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 121, 122 ve 135 sokakları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801515’tir.

Karabağlar

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 370, 372, 373, 374, 375, 443, 444, 490, 490/1, 494, 501, 502/2, 502/4, 505, 506, 508, 509, 509/1, 509/10, 509/2, 510, 510/1 ve 9114/1 sokakları ile Ali Rıza Avni Bulvarı ve Saim Çıkrıkçı Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803204’tür.

Aynı bölgede saat 14.00 ile 14.30 arasında yine şebeke bakım çalışması nedeniyle aynı cadde ve sokaklarda ikinci bir planlı kesinti uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803205’tir.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirilecek şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nin farklı bölümlerinde elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler 325, 326, 327, 328, 355, 454, 455, 490, 502/2 ve 506 sokakları ile Halide Edip Adıvar Caddesi ve İnönü Caddesi çevresini kapsayacaktır. Çalışma ID’leri 3803230, 3803233 ve 3803234’tür.