İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

19 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde Ağartır Çıkmazı Sokak, Armağan Sokak, Çamlık Sokak, Çiçekli Sokak, Çınar Sokak, Fırıncı Sokak, Gül Çıkmazı Sokak, Hamidiye Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Kahraman Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Molla Sokak, Şehit Eray Dağlı Sokak, Sümbül Çıkmazı ve Yeni Sokak; Cumhuriyet Mahallesi’nde 801. Sokak, Alibey Sokak, Asma Sokak, Bahçe Sokak, Demirci Sokak, İlyas Tuna Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mehtap Sokak, Ömerbey Sokak, Papatya Sokak, Sabribey Sokak ve Tepe Sokak ile Yeşilova Mahallesi’nde İnönü Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3791938’dir.

21 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi’nde Arap Kirli Küme Evleri ve Beylik Küme Evleri ile Yakacık ve Yusuflu mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3796440’tır.

Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında yapılacak diğer şebeke bakım çalışması nedeniyle Elifli, Sadıkpaşa ve Yakacık çevresinin yanı sıra Fatih Mahallesi’nde Arap Kirli Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri ve İsmail Uslu Sulama Grubu Trafo bölgesi; Fırınlı Mahallesi’nde Yenice Kuyu Küme Evleri; Tokatbaşı Mahallesi’nde İkinci Malal Küme Evleri, Macit Kasapoğlu Grup Sulama bölgesi ve Tokatbaşı Yolu Küme Evleri ile Yeşilova Mahallesi’nde Köy İçi Yol’da elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3796444’tür.

BERGAMA

19 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde Süleymanlı Köyü Yolu ile Süleymanlı Mahallesi’nde Süleymanlı Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3789327’dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Karahıdırlı Mahallesi’ndeki Karahıdırlı Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793452’dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde 14.00 ile 19.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Armağanlar Mahallesi’ndeki Armağanlar Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793466’dır.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 16.50 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde 204. Sokak, 206. Sokak, 250. Sokak, Alaattinbey Sokak, Alemdar Sokak, Ali Fuat Sokak, Balamir Sokak, Barbaros Caddesi, Beyazıt Caddesi, Beyler Sokak, Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri, Buminhan Sokak, Doğan Bey Sokak, Kuğu Sokak, Madra Sokak, Mehmet Çelebi Sokak, Murat Bey Sokak, Murat Çelebi Sokak, Musa Çelebi Sokak, Ömer Ağa Sokak, Orhan Bey Sokak, Rızabey Sokak, Sami Altan Sokak, Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sokak, Sultan Sokak, Tevfikbey Sokak ve Turna Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795730’dur.

Aynı gün 09.00 ile 16.50 saatleri arasında yapılacak diğer ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde Aşık Veysel Sokak, Barbaros Caddesi, Çam Sokak, Camii Sokak, Evren Sokak, Fatih Caddesi, Haluk Ökeren Caddesi, Karacaoğlan Sokak ve Taşlı Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795789’dur.

21 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi’nde 346/1. Sokak, 346/4. Sokak, 347. Sokak, 349. Sokak, 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, 349/3. Sokak, 349/4. Sokak, 351/3. Sokak, Anafartalar Caddesi, Çakır Sokak, Dübek Caddesi, Egeli Sokak, Sabuncu Yolu Sokak ve Yeşilırmak Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3796481’dir.

BORNOVA

19 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki Osmangazi Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793074’tür.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 1005. Sokak, 1005/1. Sokak, 1005/2. Sokak, 1006. Sokak, 1006/1. Sokak, 1007. Sokak, 1009. Sokak, 997. Sokak ve Ersoy Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793034’tür.

Aynı gün ve aynı saatlerde İnönü Mahallesi’nde 1007. Sokak, 1008. Sokak, 1009. Sokak, 1011. Sokak, 1014. Sokak, 1016. Sokak, 1016/1. Sokak, 997. Sokak ve Barbaros Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793036’dır.

Yine 20 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi’nde 1001. Sokak, 1004. Sokak, 1005. Sokak, 1006. Sokak, 1009. Sokak, 1013. Sokak, 954. Sokak, 987. Sokak, 996. Sokak, 996/1. Sokak, 996/2. Sokak ve Özdar Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793037’dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 954. Sokak, 973. Sokak, 974. Sokak, 975. Sokak, 983. Sokak, 988. Sokak, 989. Sokak ve Çocuk Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793041’dir.

Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Evka 4 Mahallesi’nde Barbaros Caddesi ile İnönü Mahallesi’nde 959. Sokak, 967. Sokak, 969. Sokak, 971. Sokak, 972. Sokak, 976. Sokak, 981. Sokak ve Barbaros Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3793043’tür.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Ekin Sokak, Meltem Sokak, Selin Sokak ve Yaka Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795732’dir.

KARŞIYAKA

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Donanmacı Mahallesi’nde 1704. Sokak, 1728. Sokak, 1739. Sokak, 1740/1. Sokak, Attila İlhan Sokak, Fazıl Bey Caddesi, Gurbet Çıkmazı ve Sancar Maruflu Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795814’tür.

ÖDEMİŞ

19 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak Mahallesi’ndeki Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri’nde elektrik kesintileri planlanmaktadır. Bu çalışmaların ID’leri 3790977, 3790980, 3790983 ve 3790987’dir.

19 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde 19 Mayıs Caddesi, 23 Nisan Caddesi, Akın Çıkmazı Sokak, Akkaş Çıkmazı Sokak, Aktaş Sokak, Anafartalar Sokak, Baştürk Çıkmazı Sokak, Berber Çıkmazı Sokak, Beste Sokak, Bey Çıkmazı Sokak, Buket Çıkmazı Sokak, Çakırcalı Sokak, Çamurluk Sokak, Çavdar Çıkmazı Sokak, Çavuş Çıkmazı Sokak, Çelebi Caddesi, Depo Sokak, Derviş Sokak, Deveci Çıkmazı Sokak, Dilsiz Sokak, Dinç Sokak, Doğan Çıkmazı, Doruk Sokak, Doyranlı Yolu, Erdem Sokak, Eskicami Sokak, Fatih Sultan Mehmet Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Halk Caddesi, Hasan Çavuş Caddesi, Hidayet Sokak, Kabakoğlu Çıkmazı Sokak, Kaya Çıkmazı Sokak, Kayaköy Caddesi, Kayaköy Kale Sokak, Kayalar Sokak, Köroğlu Sokak, Malazgirt Çıkmazı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Meşe Çıkmazı Sokak, Mezarlık Sokak, Muhtar Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Nar Çıkmazı, Onbaşı Sokak, Orkide Çıkmazı Sokak, Öztürk Sokak, Sarıgöllü Çıkmazı Sokak, Sever Çıkmazı Sokak, Sezer Sokak, Şirinbebe Çıkmazı, Sultan Selim Çıkmazı Sokak, Türk Sokak, Üç Haziran Caddesi, Vural Sokak, Yasemen Çıkmazı Sokak, Zambak Çıkmazı Sokak ve Zeytin Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3792848’dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çağlayan Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi ve Şelale Küme Evleri ile Dolaylar Mahallesi’ndeki Dolaylar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795592’dir.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında aynı çalışma kapsamında Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Gölcük Mahallesi’nde Bağımsızlık Caddesi, Barış Caddesi, Başöğretmen Atatürk Caddesi, Esenlik Caddesi, İzmir Caddesi, Köprülü Caddesi, Özgürlük Caddesi ve Mustafa Yiyen Caddesi başta olmak üzere çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3795593’tür.

Aynı bölgelerde 20 Ağustos 2026 tarihinde 16.30 ile 17.00 saatleri arasında yeniden elektrik kesintisi planlanmaktadır. Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerini kapsayan çalışmanın ID’si 3795595’tir.

20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili Mahallesi’nde Demircili Küme Evleri, Işık Mahallesi’nde Işıklar Küme Evleri ve Yukarı Aktaş Küme Evleri, Seyrekli Mahallesi’nde Seyrekli Küme Evleri, Şirinköy Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi’nde Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3795683’tür.

21 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Artıcak Mahallesi’nde Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri ve Subatan bölgesi ile Çobanlar Mahallesi’nde Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3796452’dir.

21 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde İlkkurşun Küme Evleri ile İzmir Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3796454’tür.