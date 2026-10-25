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İzmir Bornova'da 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Bornova'da 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde polisin boş bir arazi ve evde yaptığı aramalarda toplam 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin evinde 39 bin, boş arazide 4 bin 730 sentetik ecza bulundu ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince boş bir arazide ve evde yapılan aramalarda 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş bir araziye torbalar bırakıldığının tespiti üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili olarak tespiti yapılan şüpheli M.E.K. (23) yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 39 bin, boş arazide ise 4 bin 730 olmak üzere toplamda 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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