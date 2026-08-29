İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kurtuluş Mahallesi’nde 328., 330., 335., 336. ve 338. sokaklar ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve Güzelhisar Caddesi’nde; Yeni Mahallesi’nde ise 555., 556., 557., 558., 562., 563., 564., 565. ve 568. sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803488’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi’nde 557., 558., 565., 566., 567., 568., 569., 572., 585. ve 641. sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi, Anadolu Caddesi, Çağatay Sokak, Gurbet Sokak, Güzelhisar Caddesi, Ramazan Sokak ve Rumeli Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803495’tir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi’nde 547., 549., 550., 551., 552., 553., 554. ve 555. sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi ve Rumeli Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803497’dir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, ağaç kesimi çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 2. Çevre Yolu Caddesi, 3159., 3161., 3166., 3170., 3171., 3175., 3178. ve 3180. sokaklar ile Yalı Caddesi ve Yenişakran Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803505’tir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, ağaç kesimi çalışması nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 2. Çevre Yolu Caddesi ile 3177., 3178., 3179., 3180., 3181., 3182., 3183/1., 3184., 3185., 3186., 3188., 3189., 3191., 3194., 3195., 3199., 3203., 3207. ve 3209. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803506’dır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk ve Siteler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804121’dir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Siteler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804130’dur.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk ve Siteler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804135’tir.

KARŞIYAKA

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde 1731., 1737., 1743., 1751., 1754., 1755., 1756., 1757. ve 1758. sokaklar ile Fazıl Bey Caddesi’nde; Donanmacı Mahallesi’nde ise 1743. Sokak, Attila İlhan Sokak, Çevik Ersin Temel Sokak, Fazıl Bey Caddesi ve Sancar Maruflu Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3802284’tür.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, OG kesici arızası nedeniyle Mavişehir Mahallesi’nde Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803103’tür.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, üçüncü şahıs talebiyle yapılacak planlı çalışma nedeniyle İmbatlı Mahallesi’nde 1595/3., 6086., 6086/1., 6086/2., 6087., 6087/1., 7406., 7407. ve 7412. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803194’tür.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde 6753/1. Sokak’ta; Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ise 7400, 7447, 7448, 7449, 7532 ve 7563 numaralı sokakların belirtilen bağlantı sokakları ile Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804975’tir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında, OG kesici arızası nedeniyle Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 7448/14., 7563/10., 7563/12., 7563/13., 7563/14., 7563/15., 7563/16., 7563/17. ve 7563/18. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804978’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.00 arasında, OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde 6753/1. Sokak’ta; Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ise 7400, 7447, 7448, 7449, 7532 ve 7563 numaralı sokakların belirtilen bağlantı sokakları ile Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804976’dır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 6601., 6601/2., 6601/3., 6626., 6626/1., 6626/2., 6629., 6631., 6632., 6638., 6640., 6641., 6642., 6642/1., 6642/2., 6643., 6643/1., 6644., 6653., 6653/1. ve 6655. sokaklarda; Örnekköy Mahallesi’nde ise 6601. ve 7532. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804232’dir.

KİRAZ

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Gedik Mahallesi Katrandere Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803174’tür.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Gedik Mahallesi Katrandere Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803176’dır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Gedik Mahallesi Gedik Merkez Küme Evleri ve Merkez bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803180’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Gedik Mahallesi Gedik Merkez Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803184’tür.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Çatak, Dokuzlar, Karabağ, Saçlı ve Yeşildere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akçay, Bahçeburun, Camiönü, Çatak, Durbalı, Öküzdere, Taşlıçukur, Veliler, Ayrıklı, Bozoklar, Dokuzlar, Güvenç, Karabağ, Seki, Tütüzler, Arpaderesi, Ahmettepesi, Bayraklı, Çamur, Kabaklı, Kaplan, Kazallı, Keşkek ve Sapadere küme evleri ile Dokuzlar Yolu, Yeşildere Yolu ve ilgili köy içi yolları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803190’dır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Ceritler, Gedik, Hisar, Karabağ ve Saçlı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yörükler, Dutludere, Gedik Merkez, Katrandere, Kocahisar, İskan, Karabağ ve Seki küme evleri ile Merkez bölgesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804249’dur.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi Eğridere ve Sarısu küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805082’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi Eğridere ve Sarısu küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805088’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi Eğridere Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805092’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi Yağlar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805100’dür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi Yağlar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805103’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi Çayır Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805109’dur.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805112’dir.

ÖDEMİŞ

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kızılca Mahallesi Kızılca Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803183’tür.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çağlayan Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi ve Şelale Küme Evleri’nde, Dolaylar Mahallesi’nde ise Dolaylar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803188’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803190’dır.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinin belirtilen cadde, sokak, küme evleri ve bağlantı yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bayırlı Küme Evleri, 30 Ağustos Caddesi, Şelale Küme Evleri, Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri, Gölcük Mahallesi’ndeki çok sayıda sokak ve cadde, Mursallı Küme Evleri, Celal Bayar Caddesi, Bağımsızlık Caddesi, Oğuzlar Küme Evleri ve Oğuzlar Yolu etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803198’dir.

29 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 18.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinin belirtilen cadde, sokak, küme evleri ve bağlantı yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803207’dir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu, Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri, Kızılca Küme Evleri, Süleymanlar Küme Evleri, Veliler Köyü İç Yolu ve Veliler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804247’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri, Gereli Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri ve Mescitli Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3805164’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çamyayla Mahallesi’nde Çamyayla, Soğukpınar, Yeşil Dere ve Yeşil Kır küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805043’tür.