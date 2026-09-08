İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9 EYLÜL 2026

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

9 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 16:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kaşıkçı Köyü İç Yolu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3808996). Yine aynı gün saat 10:20 ile 11:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Dağıstan ve Kaşıkçı Köyü İç Yolu bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3809021). Ayrıca 9 Eylül 2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu, Balaban Köyü ve Maruflar Köyü İç Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır (Çalışma ID 3809961).

Bornova

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Barbaros Mahallesi 5238. Sokak ile Rafet Paşa Mahallesi Burak Reis Caddesi bölgesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3810506). Aynı gün saat 09:30 ile 10:30 arasında yine şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Barbaros Mahallesi 5235, 5236, 5237 ve 5329. Sokaklar ile Burak Reis Caddesi ve Rafet Paşa Mahallesi 5154. Sokak bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3810509). Yine 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında Kazımdirik Mahallesi 296/1. Sokak bölgesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır (Çalışma ID 3810514).

10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında AG box arızası nedeniyle Barbaros Mahallesi 5235, 5236, 5237 ve 5329. Sokaklar ile Burak Reis Caddesi ve Rafet Paşa Mahallesi 5154. Sokak bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3812277). Aynı gün saat 09:30 ile 10:30 arasında AG pano arızası sebebiyle Barbaros Mahallesi 5238. Sokak ve Rafet Paşa Mahallesi Burak Reis Caddesi bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3812331). Yine 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 16:00 arasında AG pano arızası nedeniyle Barbaros Mahallesi 5233. Sokak bölgesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3812339). Aynı saatlerde AG yeraltı branşman kablo arızası nedeniyle Mevlana Mahallesi 1710/2. ve 1710/4. Sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır (Çalışma ID 3812344). Yine saat 10:00 ile 16:00 arasında aynı arıza türü nedeniyle Mevlana Mahallesi 1710, 1710/2, 1710/5, 1711/3, 1711/4, 1711/5 ve 1776. Sokaklarda kesinti olacaktır (Çalışma ID 3812346). Son olarak 10 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00 ile 13:00 arasında AG box arızası sebebiyle Atatürk Mahallesi 829/2, 893/2, 893/3, 910. Sokaklar ve Yavuz Caddesi bölgesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3812353).

Çeşme

10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 16:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Celal Bayar Mahallesi, Reisdere Mahallesinin çok sayıda sokağı ve Şifne bölgesinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3812260).

Karşıyaka

8 Eylül 2026 tarihinde saat 10:30 ile 16:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aksoy Mahallesi 1750, 1775/4, 1780/2. Sokaklar, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Yalı Bulvarı bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3809999). 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması sebebiyle İmbatlı Mahallesi çeşitli sokakları, Anadolu Caddesi ve Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3812152).

Ayrıca 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle beş ayrı bölgede kesinti uygulanacaktır. Bunlar Mustafa Kemal Mahallesi 6753/13, 6753/14, 6753/4, 6753/6, 6753/7, 6753/8. Sokaklar ve Bülent Ecevit Caddesi (Çalışma ID 3812194); Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy Mahallesinin çeşitli sokakları (Çalışma ID 3812198); Mustafa Kemal Mahallesi 6753/10, 6753/4, 6753/9. Sokaklar, Esin Sitesi Park İçi Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi (Çalışma ID 3812202); İnönü Mahallesinin çok sayıda sokağı (Çalışma ID 3812203); ve son olarak Cumhuriyet Mahallesinin diğer sokakları (Çalışma ID 3812206) olarak sıralanmaktadır.

Ödemiş

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesinin çok geniş bir sokak ağında elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3810338). Aynı gün saat 09:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması sebebiyle Yolüstü Küme Evleri bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3810342).

9 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle yine Kayaköy Mahallesinde geniş kapsamlı kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3810346). Aynı gün aynı saatlerde şebeke bakım çalışması nedeniyle Çobanlar Mahallesi Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3810452). Yine aynı gün ve saatlerde Çobanlar Mahallesi Ayvacık Küme Evleri bölgesinde ikinci bir şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma ID 3810455).

10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Bademli Mahallesi Hacı Musa, Karahayıt, Keltepe ve Suluirim Küme Evleri ile Ovakent Mahallesi Bademli Caddesi, Ketendere, Narlıkuyu ve Odeşe Küme Evleri bölgesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3812146). Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Demircili, Karadoğan, Seyrekli ve Üç Eylül Mahalleleri bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3812195). Son olarak yine 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demircili Mahallesi Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3812238).

Buca

10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamlık, Dicle ve Ufuk Mahallelerinin çok sayıda sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3812155). Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında yine şebeke bakım çalışması kapsamında 29 Ekim Mahallesinin çeşitli sokakları ile Kaynaklar Merkez Mahallesi bölgesinde kesinti olacaktır (Çalışma ID 3812340).

Bayraklı

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 16:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Manavkuyu Mahallesinin çeşitli sokakları ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi bölgesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma ID 3809850). Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle dört ayrı bölgede kesinti uygulanacaktır. Bunlar Org. Nafiz Gürman ve Yamanlar Mahallelerinin çeşitli sokakları (Çalışma ID 3810507); yine Yamanlar Mahallesinin başka sokakları (Çalışma ID 3810511); Onur ve Yamanlar Mahalleleri ile Kubilay Caddesi (Çalışma ID 3810515); Onur ve Postacılar Mahalleleri ile Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi çevresi (Çalışma ID 3810519); ve son olarak Onur Mahallesinin diğer sokakları (Çalışma ID 3810522) olarak sıralanmaktadır.

Karabağlar

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarıyer Mahallesinin çok sayıda sokağında elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID 3810588).