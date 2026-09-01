İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Camii Mahallesi Kazım Paşa Caddesi’nde; Hacı İbrahim Mahallesi Albay Alpat Caddesi, Baştaş Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Günalp Varol Caddesi, Hürriyet Geçidi Sokak, Hürriyet Sokak, Kazım Paşa Caddesi, Köprü Başı Sokak, Park Geçidi ve Yeşil Sokak’ta; Mithatpaşa Mahallesi Albay Alpat Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Günalp Varol Caddesi, Kazım Paşa Caddesi, Pamuk Pazarı Sokak ve Park Geçidi’nde; Yeni Mahallesi Fabrika Ardı Sokak ve Yeşil Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3803452’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Hisarlık Mahallesi Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3804557’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Sadıkpaşa Mahallesi Ambar Pınarı Küme Evleri, Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri, Arapbaşı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri, Bayındır Yolu Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri ve Birinci Malal Küme Evleri’nin çeşitli bölümlerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır. Aynı çalışmalar Karahalilli Mahallesi Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri ve Bayındır Yolu Caddesi ile mahallenin bazı bölümlerini de kapsamaktadır. İlgili çalışma ID’leri 3805364, 3805367, 3805369, 3805371 ve 3805374’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle yapılacak planlı çalışma nedeniyle Pınarlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803468’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında AG Box arızası nedeniyle Hisarlık Mahallesi Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3804569’dur.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri ve Yanık Kavak Küme Evleri’nin çeşitli bölümlerinde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aynı çalışmalar Sadıkpaşa Mahallesi İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Ambar Pınarı Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri ve Soğuk Pınar Küme Evleri’nin bazı bölümlerini de etkileyecektir. İlgili çalışma ID’leri 3805316, 3805318, 3805320, 3805321, 3805324, 3805326, 3805332 ve 3805334’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında AG Box SDK abone çıkış sigorta atığı nedeniyle Fatih Mahallesi Birinci Malal Küme Evleri ve Soğuk Pınar Küme Evleri ile Sadıkpaşa Mahallesi Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri ve Soğuk Pınar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3805329’dur.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buruncuk Mahallesi Tahirbey Caddesi ile Zeytinova Mahallesi’nin geniş bir bölümünde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Zeytinova’da Aktay, Bacalıhafız, Bağiçi, Çeşmeyolu, Çimen, Erendede, Eskiyağhane, Falakalı, Fidan, Gülcüoğlu, Güvertepe, Hacımehmet, Hafız Burhan, Hazne, Kasabalı, Kavakdibi, Kızbacı, Malaşlılar, Mandıra, Muallim İbrahim, Nazım Hikmet, Ökçün, Salhane, Şentürk, Torun, Üzümcü, Yayla, Yetim İbrahim, Zeytinova Bahçe, Zeytinova Dağ, Zeytinova Dere, Zeytinova Göçmen, Zeytinova Menekşe ve Zeytinova Zeytinlik sokakları ile Eğrek Caddesi, Eğrek Geçidi, Kazımdirik Geçidi, Kuzey Küme Evleri, Namık Kemal Caddesi, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Caddesi, Tahirbey Caddesi, Tolaz Caddesi, Tolaz Geçidi, Yaşar Kemal Caddesi, Zeytinova Atatürk Caddesi, Zeytinova Kazımdirik Caddesi, Zeytinova Köyü İç Yolu ve Zeytinova Mithatpaşa Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3807439’dur.

KARŞIYAKA

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 6753/1 Sokak ile Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 7400, 7447, 7448, 7449, 7532 ve 7563 numaralı sokakların çeşitli kollarında, Baş Pehlivan Karaali Caddesi’nde ve Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804975’tir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında OG kesici arızası nedeniyle Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/14 Sokak ile 7563/10, 7563/12, 7563/13, 7563/14, 7563/15, 7563/16, 7563/17 ve 7563/18 sokaklarda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3804978’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.00 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 6753/1 Sokak ile Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 7400, 7447, 7448, 7449, 7532 ve 7563 numaralı sokakların çeşitli kollarında, Baş Pehlivan Karaali Caddesi’nde ve Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804976’dır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi 6601, 6626, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6653 ve 6655 numaralı sokakların ilgili bölümleri ile Örnekköy Mahallesi 6601 ve 7532 sokaklarda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3804232’dir.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi 6620, 6640, 6642, 6644, 6645, 6645/1, 6647/1, 6648, 6650, 6652, 6654, 6654/1 ve 6722 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805118’dir.

MENEMEN

3 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Ulus Mahallesi 7501, 7503, 7518, 7526, 7530, 7532 ve 7550 numaralı sokakların ilgili bölümleri ile Çanakkale Asfaltı Caddesi, Koyundere Cami Caddesi ve Nene Hatun Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3807642’dir.

Aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek başka bir planlı çalışma nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Yenilik Caddesi’nde; Gazi Mahallesi 7505 Sokak ve Yenilik Caddesi’nde; Ulus Mahallesi 7501 Sokak’ın çeşitli kolları, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3807652’dir.

ÖDEMİŞ

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Ertuğrul Mahallesi Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri ve Yeşil Tepe Küme Evleri’nde; Gereli Mahallesi Gereli Küme Evleri’nde; Kışla Mahallesi Gereli Küme Evleri’nde; Kurucuova Mahallesi Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri ve Yazlı Kuyu Küme Evleri’nde; Mescitli Mahallesi Mescitli Küme Evleri’nde; Ovakent Mahallesi’nde ve Türkönü Mahallesi Yeşil Tepe Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805164’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çamyayla Mahallesi Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3805043’tür.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Ertuğrul Mahallesi Şirinyer Küme Evleri ile Kurucuova Mahallesi Şirinyer Küme Evleri ve Yazlı Kuyu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3807364’tür.

BUCA

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında OG kesici arızası nedeniyle Kozağaç Mahallesi 211/1, 211/2, 217/2, 217/3, 220, 220/1, 220/2, 220/3, 220/5, 220/6, 222/2, 222/3, 222/4, 240, 240/1, 240/5, 248/1, 249, 273, 273/1, 273/2, 274, 276, 276/1, 277, 282, 282/1 ve 282/4 sokaklar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805003’tür.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Güven Mahallesi 335, 337 ve 339 sokaklar ile Menderes Caddesi ve Onat Caddesi’nde; Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi ve Onat Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID’si 3807293’tür.