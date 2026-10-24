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İzmir Bornova'da 1,7 ton nargile melası ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda 1,7 ton açık nargile melası ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 1,7 ton açık nargile melası (tütünsüz ve nikotinsiz nargile ürünü) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depoda arama yaptı. Depoda 1,7 ton açık nargile melası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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