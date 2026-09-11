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İzmir'de jandarmanın kaçak alkol operasyonlarında 19 bin 260 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de jandarmanın kaçak alkol operasyonlarında 19 bin 260 litre etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de jandarma ekiplerince Bornova, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı adli aramada toplam 19 bin 260 litre etil alkol ile 550 alkol aroması ve üretimde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adli aramalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'de jandarma ekiplerince Bornova, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı adli aramada toplam 19 bin 260 litre etil alkol ile 550 alkol aroması ve üretimde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adli aramalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığının kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında KOM, İstihbarat ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince 8-11 Eylül tarihlerinde Bornova, Karabağlar ve Menemen'de belirlenen adres ve araçlarda adli arama yapıldı.

Bornova'nın Işıkkent mevkisinde bir depo ve araçta yapılan adli aramalarda 9 bin 840 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabağlar'da H.Y.'nin kullanımındaki 2 araçta yapılan adli aramada 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olan etil alkole el konulurken, H.Y. gözaltına alındı.

MENEMEN'DE 2 AYRI ADLİ ARAMA

Menemen'de F.S.'nin Kasımpaşa Mahallesi'ndeki deposunda yapılan adli aramada 2 bin 320 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanıldığı belirtilen 550 aroma ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan malzemelere el konulurken, F.S. gözaltına alındı.

Seyrek Mahallesi'nde D.A.'nın kiraladığı depoda yapılan adli aramada ise 5 bin 100 litre etil alkol, 1 arıtma cihazı, 3'ü 10 tonluk, 2'si 5 tonluk ve 2'si 1 tonluk olmak üzere 7 plastik tank, elektrik paneli, elektrikli pompa, 7 bin 800 adet 5 litrelik boş bidon, hidrofor tankı, hava tankı, çift havalı diyaframlı pompa, transpalet ve 500 boş karton ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirtildi.

Adli aramada Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G. gözaltına alındı. D.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Üç ayrı adli aramada ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 9 milyon TL olduğu açıklandı.

Kaynak: ANKA
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